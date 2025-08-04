Kamuda çalışan 600 bin sendikalı işçi grev hakkı sayesinde, tam istediği olmasa da, iktidarın yüzde 24’lük enflasyon hedefinin iki katını aşan oranda zam almayı başardı. İktidarın hayali enflasyon ısrarına takılıp açlıkla boğuşan milyonlarca asgari ücretli ise sahipsiz kaldı. Asgari ücretlinin 2025 zammı yüzde 30’da bırakılırken, sendikalı kamu işçisinin 2025 zammı yüzde 51 oldu.

Bu durum, Kemal Sunal’ın ‘Kibar Feyzo’ filminde sendikalı işçilerin kendisinden fazla yevmiye aldığını görünce söylediği, “E ben de Harranlıyam!” sözünü yine ülke gündemine taşıdı. Filmde Kemal Sunal, maaş kuyruğundaki işçilerden bazıları 300 TL alırken kendisine 100 TL verilince, “E benimki niye eksik gardaş” diye soruyor. “Onlar sendikalı da ondan” yanıtını alınca safiyane, “E ben de Harranlıyam” yanıtını veriyor. Bu diyalog sendikal mücadelenin en çarpıcı vurgularından biri olarak hafızalara kazınıyor. İktidar yüzde 24 enflasyon tahminini gerekçe gösterip asgari ücrete yıllık yüzde 30 zam verdi. Asgari ücretliyi temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) masadan kalktı. Ancak örgütsüz ve sahipsiz asgari ücretlinin grev hakkı olmadığı için iktidarın istediği oldu, milyonlar göz göre göre açlık sınırının altına sürüklendi.

ARA ZAM TALEBİ BÜYÜYOR

Asgari ücretlilerle birlikte özel sektörde çalışan milyonlarca sabit gelirlinin zammı yüzde 30 ve civarında oluştu. Yılın ortasında TÜFE yüzde 16.67 oldu, açlık sınırı asgari ücreti aşıp 26 bin 413 liraya çıktı. İktidarın kamu işçisine verdiği yüzde 51’lik zam, asgari ücretli ve özel sektör çalışanlarının ‘ara zam’ talebinde ellerini güçlendirdi.

Yüzde 7’lik zammı gizlemişler

İktidarın Türk-İş ve Hak-İş heyetiyle yaptığı zam pazarlığı sırasında asgari ücretli ve emeklilerin durumunun da gündeme geldiği, bakanların, “Size bu zamları verirsek asgari ücretliye, emekliye nasıl anlatırız?” dedikleri öğrenildi. İşçiye ilk 6 ay için yüzde 24 zam vermeyi kabul eden iktidarın bu zammın dışında iş güçlüğüne göre yüzde 3-7 oranında ek zam vermeyi kabul etti. Ancak asgari ücretli ve emeklilerin tepkisini çekmemek için bu zammın kamu çerçeve protokolü (KÇP) yerine sendikaların imzalayacağı sözleşmelere yazılmasını ve dillendirilmemesini istediği ortaya çıktı.

Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı Kibar Feyzo’da inşaatta çalışan Feyzo, kendisi 100 lira alırken sendikalıların 300 lira yevmiye aldığını görünce söylediği “Ben de Harranlıyam” ifadesi sendikal mücadelenin çarpıcı vurgularından biri olarak hafızalara kazındı.