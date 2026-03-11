1985 yapımı filmde küçük kızı canlandıran isim, Kemal Sunal'ın kızı olarak tanınan Ezo Sunal. Film ekranlara gelince izleyiciler hemen onu tanıdı ve son halini merak etti. İşte Ezo Sunal'ın sosyal medya paylaşımları...

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Ezo Sunal, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Özellikle kayak kampından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

ANNESİ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Gül Sunal, kızının doğum gününü duygusal paylaşımlarla kutladı. Ezo Sunal, oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra çocuklara özel kitaplar da kaleme alıyor.

2021'DE KIZI DÜNYAYA GELDİ

2018 yılında Ömer Öztüyen ile evlenen Sunal, 2021’de kızı Nova’yı dünyaya getirdi. Ailesi ve sosyal hayatı, takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Sinema severler, Yeşilçam klasikleri arasında yer alan bu film sayesinde nostalji yaşarken, küçük oyuncunun şimdiye kadar nasıl bir hayat sürdüğünü de sosyal medyada keşfetmiş oldu.