Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin etkisiyle de 2025’in aylarında yükseliş trendinde bulunmadı. Sene başından 11 Nisan'a kadar endekste yüzde 4,57'lik kayıp oldu.
TÜİK’in açıkladığı Mart 2025 enflasyonu yüzde 38,10 olurken, yılbaşında bu yana enflasyon yüzde 10,06 olarak gerçekleşti.
11 Nisan 2025 kapanış değerlerine göre, yılbaşından beri yüzde 10’un üzerinde yükselen 20 hisse oldu. Son 1 senede ise değerini 2 kattan fazla artıran 8 hisse bulunuyor.
SENE BAŞINDNA BERİ ENFLASYON ÜSTÜNDE KAZANDIRANLAR
BIST 100 endeksinde işlem gören, yüzde 10,06 oranındaki 3 aylık TÜFE üzerinde kazandıran hisselerde yüzde 10’lık oranlarda olan hisseler şu şekilde:
Türk Hava Yolları (THYAO- yüzde 10,32), Şekerbank (SKBNK-%10,55), Doğan Holding (DOHOL-%14,77), Oyak Çimento (OYAKC-yüzde 17,92), Doğuş Otomotiv (DOAS- yüzde 19,81).
YÜZDE 28 - 49 ARASINDA DEĞERLENENLER
Türk Telekom (TTKOM- yüzde 22,47), Halk Bankası (HALKB- yüzde 22,59), Pegasus (PGSUS- yüzde 25,23), Koza Altın (KOZAL- yüzde 26,84), Katılım Evim (KTLEV-yüzde 32,29), Enka İnşaat (ENKAI- yüzde 32,92), Batısöke Çimento (BSOKE- yüzde 33,58), Efor Çay Sanayi (EFORC- yüzde 42,87).
Yüzde 50-99 arasında değer kazanan hisseler:
Margün Enerji (MAGEN- yüzde 54,39), Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU- yüzde 59,47), Çelebi (CLEBI- yüzde 59,88), Aselsan (ASELS- yüzde 64,41), Ral Yatırım Holding (RALYH- yüzde 70,60), Tekfen Holding (TKFEN- yüzde 85,29).
YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE DEĞERLENENLER
Grainturk Holding (GRTHO- yüzde 164,21).
1 SENEDE İKİ KATTAN FAZLA DEĞERLENENLER
Reysaş GMYO (RYGYO-yüzde 101,15), Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO- yüzde 102,23), Aselsan (ASELS- yüzde 104,09), Batısöke Çimento (BSOKE-yüzde 143,16), Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU- yüzde 191,89), Tekfen Holding (TKFEN- yüzde 211,04), Ral Yatırım Holding (RALYH- yüzde 224,97) ve Grainturk Holding (GRTHO-yüzde 395,24).