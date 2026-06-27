FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu'nda Senegal ve Irak takımları, Kanada’nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu’nda karşılaştı.

Senegal, rakibi karşısında gol oldu yağdı ve mücadeleden 5-0 galibiyetle ayrıldı. Senegal’in gollerini, 4. dakikada Mouhamadou Diarra, 56. dakikada Ismaila Sarr, 59 ve 71’de Pape Gueye ve 82. dakikada Iliman Ndiaye attı.

Böylece Senegal puanını 3’e yükseltti grubunu üçüncü tamamladı. Afrika temsilcisi diğer maçların sonucuna göre en iyi üçüncülerden son 32 turuna kalma yolunda iddiasını sürdürdü.

Irak ise 0 puanla grubu dördüncü bitirdi.