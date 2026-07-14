Senegal Erkek Milli Futbol Takımı'nın sağlık heyetiyle ilgili gelen haber, futbol camiasında büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Uzun yıllardır takımın başarısı için mesai harcayan doktorun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunun 10 yıl sonra fark edilmesi, federasyon içinde kriz yarattı.

"Gerçeği Çok Geç Fark Ettik"

Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall, doktorun branşının futbolcular üzerinde yarattığı rahatsızlığa dikkat çekti. Fall, "Doktor Faye’nin aslında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğunu geç öğrendik" ifadelerini kullanarak yönetimsel hatayı itiraf etti.

Futbolculardan "Güven" Eleştirisi

Federasyon Başkanı Fall, durumun fark edilmesiyle birlikte oyunculardan gelen geri bildirimleri değerlendirdiklerini belirtti. Futbolcuların uzmanlık alanı nedeniyle kendilerini "güvende hissetmediğini" aktaran Fall, şunları kaydetti:

"Aldığımız geri dönüşlere göre, bazı oyuncular kendilerini tamamen güvende hissetmiyordu. Milli takımdaki sporcularımıza çok daha fazla güven verecek, branşıyla tam uyumlu bir uzmanlık sunmamız gerekiyordu."

10 yıllık süreçte 2026 Dünya Kupası gibi dev organizasyonlarda da sahada yer alan doktorun durumu, profesyonel spor kulüplerindeki sağlık ekibi denetimlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Senegal cephesinde bu gelişme sonrası sağlık heyetinde nasıl bir değişikliğe gidileceği ise merak konusu oldu.