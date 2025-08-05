Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'felaket tellalı' lakabı ile ünlenen Onur Akay, Şener Şen'in Alzheimer'a yakalandığını yazdı. Ancak söz konusu iddianın gerçek dışı olduğu öğrenildi.

"HABERLER ÇOK YERSİZ VE ASILSIZ"

Magazin Mahallesi'nde yer alan habere göre Şener Şen, konuyla ilgili "Sağlığım gayet yerinde ve zaman zaman çıkan bu tip haberler çok yersiz ve asılsız, içime sinen bir senaryo ile karşılaştığım anda da yeniden izleyicilerimle buluşacağım" açıklamasını yaptı.

Şener Şen Türkiye ve Avrupa'nın birçok şehrinde 8 yıldır sahnelenen oyunu 'Zengin Mutfağı'nı, 10 Haziran'da son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelemişti.