1977 yılından beri sahnelenen ve başrolünde Şener Şen'in oynadığı 'Zengin Mutfağı' adlı tiyatro oyunu, dün akşam son kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi.



Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 83 yaşındaki usta oyuncu Şener Şen, tiyatro oyununun ardından evine dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

VEDA GİBİ AÇIKLAMA: 'BİTTİ'



Oyunun son kez sahnelendiği gece, Şener Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltildi. Kısa ve net bir yanıt veren Şener Şen; "Hayır, bitti" ifadelerini kullandı.