Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir televizyon programında Kütahya, İzmir (Karaburun) ve Tokat (Kazova) için sismik hareketlilik uyarısında bulunmuştu.

Son 24 saatte yaşanan 100’den fazla artçı depremi değerlendiren Üşümezsoy, Kütahya’nın Simav ilçesinde büyük deprem riskine dikkat çekmiş, vatandaşları bilinçli ve tedbirli olmaya çağırmıştı.

Üşümezsoy’un, 23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremi de 20 gün önceden tahmin ettiği biliniyor.

SİMAV VE GEDİZ YÜKSEK RİSK TAŞIYOR

Kütahya’nın Simav, Gediz, Altıntaş, Tavşanlı ve Dumlupınar gibi ilçeleri, fay hatlarına yakınlıkları ve zemin yapıları nedeniyle yüksek deprem riski altında.

Özellikle Simav ve Gediz, geçmişte yaşanan şiddetli depremlerle biliniyor. Uzmanlar, bu bölgelerde zemin sıvılaşması riskinin yüksek olduğunu, yapıların dayanıklılığı için denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini vurguluyor.

Üşümezsoy, 2 gün önce "Türkiye'de riskli bölgeler olarak nereye dikkat etmek lazım?" sorusunu ise şöyle yanıtlamıştı:

"Çok aktif olarak Kütahya Simav, onun dışında belki İzmir Karaburun kesiminde olabilir. Diğer taraftan Tokat'ta böyle küçük faylar var. Tokat'ta Kazova var. Oradaki fayda hareketler oluyor. Ama ana fay gibi stres yüklemiş değil. Büyük depremler iki plakanın birbirine sürtüşmesiyle oluyor."