Pek çok deprem tahmini tutan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Berna Laçin’in programına konuk oldu. Programda Berna Laçin Üşümezsoy'a "Peki ‘Sen bizim buraları dedin, bizim evler işte’ şeklinde tehdit eden oluyor mu? sorusunu yöneltti.

'SEDAT PEKER'İN HOCASIYDIM'

Üşümezsoy bu soruya, "Tehdit eden olmuyor. Çünkü benim arkam da çok dolu. Bir zamanlar Sedat Peker’in hocasıydım. Ona antrenman yaptırdım. Severlerdi beni, onun çevresi de diğer çevreler de beni sevdikleri için nasıl adam olduğumu biliyorlar” şeklinde yanıt verdi.

’20 YUMURTA YİYORUM’

Programda beslenme alışkanlıklarıyla ilgili de konuşan Üşümezsoy, "Yüksek protein ve yüksek yağla besleniyorum. İnsanlara yıllarca yüksek karbonhidrat yedirdiler. Şimdi palamut zamanı, onu yiyorum. Kahvaltıda 20 yumurta kaynatıyorum, onu yiyorum" ifadelerini kullandı.

1 KİLO KIYMAYI DANA KEMİĞİYLE KAYNATIYORUM’

Üşümezsoy ayrıca, "1 kilo kıymayı, 1 kilo dana kemiğiyle kaynatıyorum. 1 kilo pırasayı da koyarak onu pişiriyorum. 3 gün onu yiyorum. Yemek diye bir olgu yok" dedi.