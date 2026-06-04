Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Emel Özuğur'un YouTube yayınında Türkiye'nin deprem riski taşıyan bölgelerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fay hatları üzerindeki hareketliliği yorumlayan Üşümezsoy, özellikle bazı şehirler için önemli uyarılar yaptı.

Türkiye'deki aktif fay sistemleri hakkında konuşan Üşümezsoy, Denizli ile Pamukkale arasında uzanan fay hattının geçmişte ciddi kırılmalar ürettiğini hatırlattı. Bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü belirten Üşümezsoy, "Pamukkale ve Denizli'ye doğru giden fay hattı aktif gözüküyor. Burada en az 6, hatta 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var" ifadelerini kullandı. Olası bir depremin bölgede oldukça güçlü hissedilebileceğini de sözlerine ekledi.

ADANA İÇİN RAHATLATAN MESAJ

Son dönemde Adana ve Malatya çevresinde meydana gelen depremleri de değerlendiren Üşümezsoy, Doğu Anadolu Fayı'nın Adana'dan geçtiği yönündeki görüşlere katılmadığını söyledi.

Fay sistemlerinde enerjinin tek bir noktada birikmediğini vurgulayan Üşümezsoy, "Adanalılar tedirgin olmasın. En fazla 6.1 veya 6.2 büyüklüğünde sarsıntılar olabilir, büyük bir yıkım beklemiyoruz" dedi.

YEDİSU FAYI İÇİN FARKLI GÖRÜŞ

Deprem bilimciler arasında sıkça gündeme gelen Yedisu Fayı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Üşümezsoy, bölgede 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşanacağı yönündeki senaryoları gerçekçi bulmadığını ifade etti.

Yedisu Fayı'nın çevresindeki fay sistemleriyle karşılıklı etkileşim içinde olduğunu savunan Üşümezsoy, bu nedenle olası bir kırılmanın 7 büyüklüğüne ulaşmasının zor olduğunu ileri sürdü.

İSTANBUL DEPREMİ TARTIŞMALARINA YENİ YORUM

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan İstanbul depremi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, Marmara Bölgesi'nde 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklemediğini söyledi.

Marmara'nın doğusunda tek parça ve çok büyük bir fay bulunduğu görüşüne karşı çıkan Üşümezsoy, "İstanbul'da büyük deprem, kafalardaki bir hayalin projesi. Kalan fay parçaları sınırlı büyüklükte deprem üretebilir. İstanbul için en fazla 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntıdan söz edebiliriz" ifadelerini kullandı.