Sosyal medyada yansıyan bazı haberlerde deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un Marmara Bölgesi'nde Adalar fayında stres biriktiğine dair demeç verdiği iddia edildi.

Haberlerin gündem olmasının ardından Prof. Dr. Üşümezsoy'dan 'demece' ilişkin açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üşümezsoy, "Adalar fayı 10 milyon yıldan beri çalışmıyor, en az 5 milyon yıldan beri ölü bir fay. İnternette çıkan haberlerle alakam yok öyle bir açıklamam yok" dedi.

Son olarak Silivri açıklarındaki 6,1'lik depremi de anımsatan Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

"1999 depreminden sonra herkes "Fay, Adalar'dan geçecek ve kıracak" dedi. Ama zamanla ortaya çıktı ki Adalar fayı öyle sanıldığı gibi bir fay değildir. Marmara’da asıl aktif olan fay, Yalova açıklarından geçen Güney Marmara fay hattıdır.

Ben yıllardır şunu söylüyorum: Marmara’da herkes Adalar civarında deprem beklerken, ben “Düzce’de stres birikiyor” demiştim. Yine herkes “Adalar’da kırılma olacak” derken, ben “Kumburgaz çukurundaki fay kırılacak” dedim ve 23 Nisan depreminin ardından bu öngörüm doğrulandı.

Adalar fayının devamı olan, Tuzla’dan başlayıp Zeytinburnu’na kadar uzandığı iddia edilen hat doğrudur ama bu hat üzerinde şu an stres birikimi yoktur. O yüzden de "Avcılar fayı" olarak adlandırılan bölgede ciddi bir tehlike söz konusu değildir."