23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yerini doğru bir şekilde öngören Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"BİLİMSEL TEMELDEN YOKSUN"

Üşümezsoy, uzun süredir gündemde olan "İstanbul'da 7.2 büyüklüğünde büyük bir deprem olacak" şeklindeki söylemlerin, yanlış fay hattı modellemelerine dayandığını savunarak bu iddiaları “bilimsel temelden yoksun” ve “asılsız” olarak nitelendirdi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, YouTube kanalında yayımladığı son videoda, 1999 depreminden sonra stresin Adalar Fayı’na aktarıldığı ve burada 7’nin üzerinde bir deprem beklendiği yönündeki görüşlere sert eleştiriler getirdi.

KUMBURGAZ ÇUKURU'NA DİKKAT ÇEKTİ

Üşümezsoy, kendi Coulomb stres transferi analizlerine dayanarak, İstanbul’u doğrudan tehdit eden asıl riskin Adalar Fayı değil, Kumburgaz çukuru içerisindeki fay segmenti olduğunu vurguladı.

Üşümezsoy, bu fayın yapısının 10 km gibi sığ bir derinlikte olmasından dolayı büyük bir deprem üretemeyeceğini, burada beklenen depremin 6.5 büyüklüğünün altında kalacağını 2002 yılından beri söylediğini belirtti.

Nisan ayında yaşanan 6.2'lik depremin de bu fay üzerinde meydana gelerek kendi modelini doğruladığını ifade etti.

ASIL BÜYÜK TEHLİKE İSTANBUL'UN GÜNEYİNDE

Üşümezsoy, büyük deprem potansiyeli taşıyan ve stres biriktirmiş olan asıl iki tehlikeli bölgenin İstanbul'un güneyinde yer aldığını açıkladı:

Bozburun Fayı (Armutlu Yarımadası): 1999 Gölcük depreminden sonra stres yüklenen bu fayın henüz kırılmadığını ve risk taşıyan ana segmentlerden biri olduğunu belirtti.

Sarıköy Fayı (Güney Marmara): 1953 Yenice-Gönen depreminin stres yüklediği bu fayın da Güney Marmara için önemli bir risk unsuru olduğunu vurguladı.

Şener Üşümezsoy, ana akım medyada sıkça dile getirilen görüşlerin aksine, 1912 Şarköy-Mürefte depreminin Tekirdağ ve Saros çevresindeki sismik stresi büyük ölçüde boşalttığını savundu.

Bu nedenle, asıl riskin Kumburgaz’ın batısında değil, doğu kesiminde ve Marmara Denizi’nin güneyinde yer alan iki farklı fay hattında biriktiğini öne sürdü.