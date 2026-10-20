Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, güzellik algısına ilişkin değerlendirmelerinde dünyaca ünlü isimler hakkındaki kişisel görüşlerini paylaştı. Üşümezsoy, Marilyn Monroe’nun güzelliğinin kendisini etkilemediğini belirterek Tuba Büyüküstün’ün fiziksel oranlarını da beğenmediğini söyledi.

Üşümezsoy, kadın güzelliğine bakışını ise “Kadın ne kadar maskülense o kadar güzel oluyor” sözleriyle ifade etti.

BRAD PİTT VE KIVANÇ TATLITUĞ YORUMU

Erkek oyuncular hakkında da görüşlerini dile getiren Üşümezsoy, Hollywood yıldızı Brad Pitt’in kendisine yapay göründüğünü söyledi. Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ise “Bence çok bir özelliği yok” değerlendirmesinde bulundu.

CÜNEYT ARKIN'I ÖVGÜYLE ANDI

Üşümezsoy, Türk sinemasının usta oyuncularından Cüneyt Arkın’ı ise ayrı bir yere koydu. Arkın’ın fiziksel özelliklerini öven Üşümezsoy, “Ama rahmetli Cüneyt Arkın’da Hollywood’da bile olmayan oranlar vardı” ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy, kadın oyuncular arasında Ava Gardner ve Bo Derek’i güzel bulduğunu belirtti. Erkek oyuncular arasında ise Rock Hudson’ı beğendiğini dile getirdi.

Üşümezsoy’un ünlü isimler hakkındaki kişisel değerlendirmeleri, güzellik algısına ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekti.