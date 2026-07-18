Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20’de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depreme ilişkin AFAD’tan yapılan açıklamada depremin 15,59 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı.

‘FAY HATTI STRES BİRİKTİRDİ’

Meydana gelen deprem sonrası açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Malatya çevresindeki fay hatlarında uzun süredir stres biriktiğini belirtti.

‘DEPREM MEYDANA GELEBİLİR DEMİŞTİM’

Üşümezsoy, “Türkiye'de herhangi bir atım çok zayıftı. Bunların yeri ve anlamı var. Dolayısıyla burada stres boşalmayınca ben o gece, Pütürge depremi gecesi, Sincik depremi gecesi burada 6 ila 6,5 büyüklüğü arasında bir deprem olabilir ya da birçok 5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir demiştim. O dönemde bunu televizyon programında da tartışmıştık. Çelikhan'a kadar bu fay kırılamıyor. Aynı şekilde 6 Şubat depremlerinde de Pazarcık, Gölbaşı ve Erkenek kırıldı ancak bu hat yine kırılmadı. İki taraftan gelen stres yüklenmesi nedeniyle kuzeydeki Malatya bloğunun güney kenarını oluşturan Kale, Battalgazi ve kısmen Yeşilyurt'a uzanan kesimde bu tür depremler oluşuyor” ifadelerini kullandı.

‘6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR’

Marmara'daki fay yapısına ilişkin görüşlerini de belirten Üşümezsoy CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, “Silivri ile Kumburgaz arasında bir fay var. O fay 6,5'in altında büyüklükte deprem üretebilir. Ancak Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar uzanan kesimde fay bulunmuyor. Ada Fayı nasıl ölü bir fay ise burası da onun devamı niteliğinde. Daha önce burada 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara'da risk taşıdığı söylenen iki parçadan riskli olan kesim kırıldı. 6,3'lük deprem olduğu gün de doğuya, yani Avcılar sırtlarına doğru uzanan aktif bir fay bulunmadığını ifade etmiştim” şeklinde konuştu.