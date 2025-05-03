Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı bir televizyon programında İstanbul'daki depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Üşümezsoy, şu açıklamalarda bulundu:

-Avcılar açıklarında küçük küçük olan depremler var. Onlar Çınarcık çukurunun doğu kenarında depremler oldu.

Bu doğal orada olan depremin bir artçısıdır. Yeni bir faya yük binmiyor.

-Ancak çukura doğru giden yerde belki 6’lık deprem olabilir, derin bir fay orası. O fayı parça parça kırıyor.

-Bir seferde kıracak 7 ve 7.2’li bir deprem tezi çürüdü. O kadar ürkütecek deprem olmaz