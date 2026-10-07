Denizli'nin Honaz ilçesinde kısa aralıklarla 3,9 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntıların ardından bölgede toplam 5 artçı deprem de kaydedildi.

Peş peşe yaşanan depremler bölgedeki sismik hareketliliği yeniden gündeme getirirken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un daha önce bölgeyle ilgili yaptığı uyarı akıllara geldi.

İFADELERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Üşümezsoy, Şanlıurfa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı değerlendirmede Denizli ve çevresine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

'ASLINDA RİSK PAMUKKALE FAYI'NDA'

Bölgede risk taşıyan faylardan birinin Pamukkale Fayı olduğunu belirten Üşümezsoy, “Bu seri içinde risk taşıyan faylardan biri Pamukkale Fayı olarak görülmekte. Pamukkale Fayı’ndaki deprem 7’nin altında bir deprem potansiyeli olan bir fay, 6,5 ile 7 arasında” ifadelerini kullanmıştı.