İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki deprem uzmanları ikiye böldü. Kimisi Büyük İstanbul depreminin çok yakın olduğunu söylerken kimisi de deprem riskinin ortadan kalktığını öne sürdü.

"EN MANTIKLI ADIM ŞEHRİ TERK ETMEK"

Son olarak Prof. Dr. Şengör, "beklenen büyük İstanbul depremi" uyarısı yapmış ve yıllardır alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirterek, "artık çok geç" demişti.

Celal Şengör, 23 Nisan'da meydana gelen depremlerin ardından yaptığı açıklamada ise, "Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek” ifadelerini kullanmıştı.

"CELAL, HOCA DEĞİL"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programına katılan Üşümezsoy, 'Marmara Denizi'nde beklenen depremin meydana geldiğini ve artık büyük deprem olmayacağını' vurgulayarak, 'büyük İstanbul depremi yolda' iddiasında bulunan isimlere sert tepki gösterdi.

Silivri'deki 6.2 şiddetindeki depremin son büyük sarsıntı olduğunun altını çizen Şener Üşümezsoy "Bundan sonra artık depremler sustu. Marmara Denizi'ni avucumun içi gibi bilirim. Kuzey Anadolu fayı yanal hareket eden bir sistem" dedi.

Üşümezsoy "Celal Şengör topluma söylediklerinin öz eleştirisini yaptı mı? Celal, hoca değil" ifadelerini kullandı.