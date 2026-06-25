ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.

Meydana gelen depremler sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy kendi Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu.

Üşümezsoy, Venezuela'daki depremlerin uzun fay sistemlerinde görülen zincirleme kırılma mekanizmasıyla gerçekleştiğini belirterek Türkiye'den örnekler verdi.

MARMARA DETAYI NE?

Burada benzer bir durumun da 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrasında da yaşandığını ifade eden deprem uzmanı, aynı fay sistemi üzerinde art arda kırılmalar meydana gelebildiğine dikkat çekti.

Venezuela'daki sürecin 1999 ve Düzce depremleri ile 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde görülen fay segmentleri arasındaki etkileşimle benzerlik taşıdığını kaydeden Üşümezsoy, uzun fay hatlarında bir bölümde meydana gelen kırılmanın komşu segmentlerde yeni kırılmaları tetikleyebildiğini belirtti.

'BİLİMSEL BİR GERÇEK'

Üşümezsoy ayrıca, Erzincan'dan Tokat'a uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçmişte benzer kırılmalara sahne olduğunu anımsattı.

Uzman isim uzun fay sistemlerinde zincirleme deprem riskinin bilimsel olarak bilinen bir gerçek olduğunu vurguladı.

'İLK DEPREM İKİNCİYİ TETİKLEDİ'

Üşümezsoy, Venezuela açıklarındaki iki büyük depremin birbirinden bağımsız değil, bağlantılı bir sismik süreç içinde gerçekleştiğini ifade etti.

İlk büyük sarsıntının ardından fay hattında yeni bir hareketlenme oluştuğunu belirten Üşümezsoy, bunun daha büyük ikinci depremi tetiklediğini söyledi.

Uzman isim, “Stres birikiyor, birikiyor ve patlıyor. Önce 7.2 büyüklüğünde deprem oluyor. Onun hareketi sonucu 7.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geliyor” değerlendirmesinde bulundu.