İlkbaharda erkenden hasat almak isteyenler için kış ekimi dönemi yaklaşıyor. Kasım sonu ve aralık başında toprağa ekilen dereotu, maydanoz ve ıspanak, bahar aylarında erken filizlenerek sofralara daha erken ulaşabiliyor. Ekim sırasında takvimden çok toprağın sıcaklığına dikkat edilmesi gerekiyor.

Uzmanların önerilerine göre, toprağın 3-5 santimetre derinliğindeki sıcaklığının sıfır derece civarına düşmesi, kışlık ekim için uygun koşulları oluşturuyor. Ayrıca ekim sonrasında tohumların erken çimlenmesine neden olabilecek uzun süreli sıcak hava dalgalarının beklenmemesi gerekiyor.

DAHA ERKEN HASAT VERİYORLAR

Kış öncesi ekilen dereotu, ilkbaharda ekilenlere kıyasla daha erken yeşillik veriyor. Maydanoz ise yavaş çimlendiği için kısa süreli sıcaklık değişimlerinden genellikle etkilenmiyor. Ispanak da kış ekimine uygun bitkiler arasında bulunuyor ancak sıfıra yakın sıcaklıklarda bile çimlenebildiğinden soğuk toprağa ekilmesi önem taşıyor.

TURP EKİMİNDE ZAMANLAMA ÖNEMLİ

Nisan ayında hasat almak isteyenler turp da ekebiliyor ama sıcaklık artışlarında kolayca çimlenebildiği için çiçeklenmeye dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi ve ekimin en son yapılması öneriliyor.

Ekim sırasında tohumların kuru halde önceden açılan oluklara bırakılması, üzerlerinin kuru toprakla kapatılması ve sulanmaması gerekiyor. Toprak yüzeyi donduktan sonra malç uygulanması, ilkbaharda ortaya çıkan fidelerin ise gerektiğinde tarımsal örtüyle korunması tavsiye ediliyor.