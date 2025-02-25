İstanbul'da, C.A. isimli kadını cinsel saldırıya maruz bırakan rapçi Ege Taştan, Osman Candan ve Mehmet Sait Akpunar’ın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Ege Taştan ve Mehmet Sait Akpunar’ın ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan Osman Candan’ın ise 'hakaret', 'kadına karşı tehdit', 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

2 KİŞİ HAKKINDA 18'ER YIL HAPİS İSTEMİ

İddianamede olay günü Ege Taştan, Mehmet Sait Akpunar ve Osman Candan’ın C.A.’yı nitelikli cinsel saldırıya maruz bıraktığı, Osman Candan’ın ise mağdur kadına karşı tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullandığı belirtildi.

BirGün'den Sarya Toprak'ın haberine göre; Ege Taştan ve Mehmet Sait Akpunar’ın 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı birden fazla kişiyle, silahla cinsel saldırı' suçundan 18'er yıla kadar hapisleri istendi.

22 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Osman Candan'ın ise, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı birden fazla kişiyle, silahla cinsel saldırı', 'vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik tehdit' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 1 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU?

Touchdown adını kullanan rapçi Ege Taştan ve Qimp adını kullanan Osman Candan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirten C.A., suç duyurusunda bulunmuştu.

Anadolu Adliyesi’ne verilen şikâyet dilekçesinde olayın 19 Kasım’da İstanbul Ataşehir’de yaşandığı belirten C. A., cinsel saldırıya maruz bırakıldığını kaydetmişti.

Davayı üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, 'şüphelilerin tutuksuz yargılanmasının' hukuki olarak açıklanabilir bir yanı olmadığını belirtmişti.

C. A., suç duyurusunda bulunmasının ardından yaşadıklarını anlatmış ve "Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz. TV’ye çıkar ünlü olursun" diyerek tehdit edildiğini söylemişti.