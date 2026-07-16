İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan çocuk oyun alanında yaşandığı iddia edilen olay, sosyal medyada gündem oldu.

Özel gereksinimli çocuğunun oyun alanına alınmadığını öne süren bir anne ile görevli arasında tartışma yaşandı. Anne, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde çocuğunun yalnızca özel gereksinimli olduğu gerekçesiyle içeri alınmadığını iddia ederek görevliye tepki gösterdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler geniş yankı uyandırdı.

"BENİM ÇOCUĞUMU ÖZEL ÇOCUK OLDUĞU İÇİN İÇERİ ALMIYOR"

İddiaya göre olay, Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezindeki çocuk oyun alanında meydana geldi.

Cep telefonu kamerasıyla kayıt alan anne, çevresindekilere seslenerek, "Bu kadın benim çocuğumu özel çocuk olduğu için içeri almıyor. Niye engelliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Görevlinin iddiayı reddetmesi üzerine anne, "Benim çocuğum da özel gereksinimli" diyerek tepkisini sürdürdü.

Tepkisini sürdüren anne, görevlinin özel gereksinimli çocuğunu bilinçli olarak oyun alanına almadığını iddia etti.

Görevliye tepki gösteren anne, "Bu kadın egolarını tatmin etmek için benim çocuğumu içeri almıyor" ifadelerini kullandı.

Tartışmanın devamında ise görevliye, "Gel buraya, gel buraya." diyerek seslendi.

Tartışma anlarına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Olayın hangi nedenle yaşandığına ilişkin ise yetkili kurumlardan şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.