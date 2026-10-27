Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin belediye binasında ve Başkan Doğan'ın evinde arama yaptığı bildirildi.

Şeniz Doğan kimdir, kaçtır ve nereli?

1 Eylül 1980'de Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğan Şeniz Doğan, ilk ve orta öğreniminin ardından İstanbul'da hukuk eğitimi aldı. Londra'da dil eğitimi de gören Doğan, 2005 yılından itibaren avukatlık yaptı.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gençlik kollarında görev alarak başlayan Doğan, daha sonra belediye meclis üyeliği yaptı. 2012-2014 yılları arasında Denizli Merkez İlçe ve Merkezefendi ilçe başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Şeniz Doğan, 2019 yılından bu yana Merkezefendi Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Şeniz Doğan'ın eşi Mehmet Ali Doğan kimdir?

Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın eşi Mehmet Ali Doğan da operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Ancak Mehmet Ali Doğan'ın mesleği ve çalışma hayatına ilişkin doğrulanmış, ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor. Operasyonla ilgili paylaşılan bilgilerde de kendisinin mesleğine veya gözaltı gerekçesine ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.