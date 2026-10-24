Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden teknik direktör Şenol Güneş, katıldığı bir etkinlikte A Milli Takım ve Sergen Yalçın hakkında yaptığı açıklamalara açıklık getirdi.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve sözlerinin farklı bir anlamda değerlendirilmemesi için bu açıklamayı yaptığını ifade etti.

''KIRGINLIK YA DA SERZENİŞ İÇERMİYORDU''

Şenol Güneş'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Katıldığım etkinlikte A Millî Takım’ın teknik direktörlüğüyle ilgili yöneltilen bir soruya verdiğim yanıtın, özellikle sosyal medyada, Sergen Yalçın’ın göreve getirilmesine sitem ettiğim şeklinde yorumlandığını görüyorum. 'Benimle görüşmediler' sözüm, yöneltilen soruya verdiğim doğrudan bir yanıttı; herhangi bir beklenti, kırgınlık ya da serzeniş içermiyordu. Millî Takım’da kararları ilgili kurum ve yetkililer verir. Bu kararların sorumluluğu da onlara aittir. Sergen Yalçın’a görevinde başarılar diliyorum. Millî Takım’ın başarısı hepimizin ortak temennisidir. Sözlerimin farklı bir anlamda değerlendirilmesini istemediğim için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

NE OLMUŞTU?

Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte A Milli Takım teknik direktörlüğü için teklif alıp almadığı hakkında kendisine sorulan soruya, “Benimle görüşmediler. Sergen’i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz.” demişti.