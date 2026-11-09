Teknik direktör Şenol Güneş, Vincenzo Montella'nın ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) teklif almadığını açıkladı.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşan Güneş, kendisine yöneltilen soru üzerine, "Bana teklif gelmedi" dedi.

"ARTIK TERCİH YAPILMIŞTIR"

Güneş, Montella'nın ardından A Milli Takım'ın başına getirilen Sergen Yalçın hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Yalçın'ın futbola bakışına dikkat çeken Güneş, şunları söyledi:

"Sergen hoca başarılı olmuştur. Futbola bakışı önemlidir. Burada sabırlı, anlayışlı olmak gerekiyor. Artık tercih yapılmıştır. Sergen hoca için de önemlidir, oyuncular için de önemlidir, Türkiye için de önemlidir."