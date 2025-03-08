Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada Şenol Güneş’e ve yönetime tepki gösterildi.
Trabzonspor, Hatayspor karşısında 22. dakikada geriye düşerken taraftarlar, "Söylesene Şenol Hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratlarında bulundu. Bordo-mavili tribünler, Hatayspor karşısında yenilen ikinci golün ardından deneyimli teknik adamı istifaya davet etti ve bu kez stadyumda "Şenol Güneş istifa" tezahüratı yapıldı.
Trabzon'da taraflar Güneş'in ardından yönetimi de istifaya davet etti. Bu protestolar maçın ardından da devam etti.