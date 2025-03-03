Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor’da teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Güneş’in açıklamaları şu şekilde: "İlk yarı sanki sahaya hiç oynamamak için çıktık. Öyle bir görüntü vardı. Topa kimse dokunmasa oynamayayım hissi vardı. Vasat oyun. Durgun oyun. Kötü oyun. Kötü bir görüntü vardı. Hiçbir şey yapmadık. İkinci yarı en azından gol atma isteğimiz vardı ama oyun yeterli değil. Direnç ve arzu yeterli değil. Kalitemizi göstermedik. Oyun gücümüzü göstermedik. Tempo yapamadık. Maalesef kaybettik."