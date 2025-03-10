Trabzonspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş'in akıbeti merak konusu. Son oynanan Hatayspor maçında tribünlerden istifa sesleri yükselirken gözler bordo-mavili yönetimin deneyimli çalıştırıcıyla yapacağı görüşmeye çevrildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yönetim kurulu ile bir durum değerlendirme toplantısı yapıyor.
ANTRENMAN ÖNCESİ KARAR VERİLECEK
Saat 16.00'da başlayacak antrenman öncesinde, görevine devam edip etmeyeceği konusunda bir karar verilecek.
Şenol Güneş'le ayrılık kararı alınması halinde ise Trabzonspor'un gündeminde iki teknik direktör adayı var.
Haberde bu isimlerin Arda Turan ve Fatih Tekke olduğu belirtildi.
İki teknik direktörün de Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı, Ertuğrul Doğan'ın olağanüstü toplantı öncesi Şenol Güneş ile görüşeceği vurgulandı.