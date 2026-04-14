Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ‘Doğanın Kalbi Bolu’da Spor Turizmi’ paneli düzenlendi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde bulunan Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AİBÜ Rektörü Prof.Dr. Faruk Yiğit, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Panele konuşmacı olarak katılan teknik direktör Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Harun Erdenay ile Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’e öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

ÇEYREK FİNALE KADAR RAHAT

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasını değerlendiren tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, “Hem daha genç hem tecrübeli, daha üst seviye takımlarda oynayan şu andaki oyuncularımızın orada aldığı tecrübeyle başarılı olmasını bekliyorum. 32 takımın oynandığı bir 2002 Dünya Kupası. Şimdi ise 48 takımın katıldığı bir Dünya Kupası var. Gruptan çıkmamız, son 16'yı geçmemizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Yarı finale kadar çıkmamız ve inşallah kupayı almamız temennimizdir. Çeyrek finale kadar rahat gelebilecek bir görüntü var şu anda kağıt üzerinde. Ama önemli olan sahada oynanan futbol. Daha da önemlisi ülkenin temsilidir. Katılmakla bu temsil adaylığını kazanmış olduk” diye konuştu.

‘ÜLKE FUTBOLUNDA ADALETİ SARSAN BİR KAOSA GETİRDİLER BİZİ’

Türkiye liglerindeki hakemleri eleştiren Güneş, şunları söyledi: “Futbol güzel oynansın, rekabet yapılsın, kavga edilmesin. Ama hakemlerimizin 2-3 yıldan beri ders alması gerekiyor. Hakemlere görev verenlerin de biraz sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü ülke futbolunda adaleti sarsan bir kaosa getirdiler bizi. Ben hakemleri yönetenlere söylüyorum. Onları geçen sene savunurken şimdi çıkıp hiçbir şey söyleyemeyen yöneticilere söylüyorum. Önceki hakemleri gönderirken ne düşündünüz? Şimdiki hakemleri getirirken ne düşündünüz? Ülkenin hakemlerinin geldiği hal ve ondan daha önemlisi takımların ve seyircilerin adalet duygusunun sarsıldığı bir duruma geldik. Kimse hiçbir hakeme inanmıyor. Kimse adaletli olduğunu düşünmüyor. Herkes kendi açısından haklı olduğunu gösteriyorsa, o işi yönetenlere sormak lazım.”