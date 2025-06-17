Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan Onvo ile yapılan sponsorluk anlaşması dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından futbol aklı olarak kulüpteki görevine devam eden Şenol Güneş'in son durumu ile ilgili konuşan Doğan şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Şenol Güneş ile sürekli görüşüyoruz. Kendisi bize bilgi ve birikimlerini aktarıyor. Şu anda kulüp içerisinde çalışmanın kendisine uygun olmayacağını düşünüyor. Biz de bunu saygıyla karşıladık. Haftanın 2-3 günü görüşüyoruz. Bir problemimiz yok. Şenol Güneş büyük bir Trabzonspor sevdalısı. Kendisiyle her zaman güzel çalıştık. Konu bundan ibaret."

TEKKE'YE DESTEK AÇIKLAMIŞTI

Şenol Güneş, Fatih Tekke'nin göreve getirildiği basın toplantısında yaptığı açıklamalarda yeni görevine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Hiçbir sorunlu oyuncumuz yok ama aldığımız sonuçlar, yeni dönemi başlatmak zorunda kıldı. Hepimiz üzüldük ve kan değişikliğine gittik. Fatih Tekke, Trabzonspor yönetiminin kararı, taraftarın ve bizim desteğimizle göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yolunu açık etsin."

'BİZDEN BİR ŞEY İSTERSE DESTEK VERİRİZ'

"Yeni bir dönem başlıyor. Hep destek, tam destek. Umarım sezon bittiğinde iyi ve Avrupa'ya gitmiş bir kadro olacak. Trabzonspor için 10 sene yatırım dönemi, iyi kararlar alınmalı. Bu kararlardan biri Fatih Hoca olmuştur. Trabzonspor'un yeni bir başarı elde emesi gerekiyor. Bugüne kadar benimle çalışan herkese başarılar diliyorum. Fatih Hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca'nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız."