Türk futbolunun duayen teknik adamlarından Şenol Güneş, memleketi Trabzon'da bir lisede düzenlenen söyleşi programına katılarak gençlerle bir araya geldi. A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ın getirilmesi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, geçmişte ay-yıldızlı ekibe tarihi Dünya Kupası üçüncülüğü yaşatan tecrübeli çalıştırıcıya yöneltilen soru dikkat çekti.

"BENİMLE GÖRÜŞMEDİLER"

Yeni dönem öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) herhangi bir teklif veya temas alıp almadığına ilişkin soruya açık ve sitemkar bir üslupla yanıt veren Şenol Güneş, sürecin dışında kaldığını belirtti.

Alınan kararın sorumluluğunun federasyon yönetimine ait olduğunu vurgulayan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Benimle görüşmediler. Sergen’i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk da tamamen onlarındır. Orada yönetim görevine devam ediyor ve haziran ayında genel kurul var. Başarı veya başarısızlık tek bir nedene bağlanamaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterecektir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz."

SERGEN YALÇIN'LA 4 YILLIK ANLAŞMA

A Milli Futbol Takımı'nda UEFA Uluslar Ligi'nde alınan istikrarsız sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yolları ayırma kararı almıştı. Ayrılığın hemen ardından yerli teknik direktör hamlesi yapan federasyon yönetimi, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vararak 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atmıştı. Güneş'in yaptığı bu çıkış, milli takımın yeni yapılanma sürecinin ardından futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.