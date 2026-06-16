Yayın boyunca izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Ortaç, hasar süreçlerinden teknoloji ve yapay zekâ yatırımlarına, acente politikalarından sektör gelişmelerine kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İlk Çeyrekte Yaklaşık 2 Milyar TL Net Kâr

17 Haziran 2022 tarihinde ilk poliçesini kesen Hepiyi Sigorta’nın dördüncü yılını tamamladığını belirten Ortaç, şirketin kuruluşundan bu yana güçlü bir büyüme performansı ve karlılık sergilediğini söyledi.

2025 yılının sigorta sektörü açısından başarılı geçtiğini ifade eden Ortaç, ekonomik dalgalanmalara rağmen sektörün büyük bölümünün teknik kâr, finansal kâr ve verimlilik açısından olumlu sonuçlar elde ettiğini belirtti.

2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde ise, “Hepiyi adına oldukça pozitif bir ilk çeyrek geçirdik. Yaklaşık 2 milyar liralık net kâr elde ettik. Bu sonuç bizi sektörün en çok kâr eden ilk 5 şirketi arasına taşıdı. Bunun yanında özsermaye kârlılığında da sektörün önde gelen şirketlerinden biri olduk” dedi.

“Sigorta Ruhsatına Sahip Teknoloji Şirketi”

Şirketin yalnızca kârlılığıyla değil, büyümesi ve hayata geçirdiği projelerle de öne çıktığını belirten Ortaç, Hepiyi Sigorta’nın üç yıl üst üste Doğan Holding bünyesindeki şirketler arasında “Yılın Değer Katan Şirketi” seçildiğini hatırlattı.

Yabancı yatırımcıların Hepiyi Sigorta’yı zaman zaman “sigorta ruhsatına sahip teknoloji şirketi” olarak tanımladığını söyleyen Ortaç, bu yaklaşımın şirketin iş modelini doğru yansıttığını ifade etti. “Teknoloji bizim için operasyonları destekleyen bir araç değil, iş modelimizin temel unsurlarından biri” ifadelerini kullanarak bu sayede sektörün elementer branşta en düşük genel gider oranlarına sahip şirketlerinden biri olduklarını vurguladı.

Teknolojinin şirketteki rolünü somut verilerle anlatan Ortaç, “Sistemlerimiz her gün yaklaşık 250 bin teklif üretiyor, 12-13 bin poliçe düzenliyor ve 1.200-1.300 hasar dosyasını yönetiyor. Bu süreçlerin tamamına yakını insan müdahalesi olmadan ve fiziksel evraka ihtiyaç duyulmadan gerçekleşiyor. Teknolojiyi ne kadar etkin kullanırsanız süreçlerinizi o kadar verimli yönetebiliyor, maliyetlerinizi o kadar iyi kontrol edebiliyorsunuz. Bunun avantajını da müşterilerimize ve iş ortaklarımıza daha rekabetçi fiyatlar olarak yansıtabiliyoruz” dedi.

Şirket genelinde dijitalleşmenin günlük işleyişe de yansıdığını belirten Ortaç, “Teknolojiyi yalnızca maliyetleri azaltmak için değil, daha hızlı, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir yapı kurmak için kullanıyoruz” diye konuştu.

Yapay Zekâ Sigortacılığın Her Alanında Kullanılıyor

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojilerini yalnızca hasar süreçlerinde değil; risk değerlendirme, fiyatlama, acente yönetimi, tahsilat ve operasyon yönetimi gibi birçok alanda kullandıklarını belirten Ortaç, şunları söyledi:

“Yapay zekâ bize sadece hız kazandırmıyor. Daha doğru kararlar almamızı, süreçleri daha tutarlı yürütmemizi ve hata oranlarını azaltmamızı sağlıyor. Sigortacılığın her alanında teknolojiyi daha etkin kullanmak için çalışmaya devam ediyoruz.”