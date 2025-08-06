TÜİK, enflasyon rakamlarını düşük gösterdiği gerekçesi ile kurumu eleştiren Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ’a 50 bin liralık tazminat davası açtı.

'MODERN HIRSIZ'

Özdağ, Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada, TÜİK'i, 'Tayyip’i Üzmeme İstatistik Kurumu' olarak nitelendirmişti. Özdağ eleştirilerini "TÜİK bilerek ve isteyerek, bizim cebimizdeki paramızı çalıyor. Enflasyon gerçeğini yarıya düşürmek için fırıldak çeviriyor. TÜİK nedeniyle emekli, memur ve asgari ücretlinin maaşları çalınıyor. Bu modern hırsızlıktır, modern gasptır" ifadesiyle sürdürmüştü. TÜİK avukatları tarafından hazırlanan şikayet başvurusunda, Özdağ’ın kurumun kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddia edildi ve 50 bin lira tazminat istendi.

Veri yok, gizlilik şerhi var

- Milletvekili Selçuk Özdağ, TÜİK'in dava açmasının ardından SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada "TÜİK beni yalancı çıkarmak istiyorsa enflasyon sepetinde neler olduğunu açıklasın. Mahkemeye bile sepeti bildirirken ‘gizlilik’ şerhi koyuyorlar. Enflasyonu objektif belirlediklerini ispat etmeleri için fırsat veriyorum" dedi.