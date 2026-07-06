Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Hadrianopolis Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, Roma dönemine ait dikkat çekici bir mezar ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, antik çağda tahıl, şarap ve zeytin gibi ürünlerin depolanmasında kullanılan dev bir seramik kavanozun (pithos) içine yerleştirilmiş insan iskeletiyle karşılaştı. Uzmanlara göre bu keşif, Hadrianopolis'te ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bugüne kadar belgelenen ilk pithos mezarı olma özelliğini taşıyor.

KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN BİR İLK OLDU

Kazılarda ortaya çıkarılan küpün içerisinde insan iskeletinin yanı sıra yedi seramik kap, bir yağ lambası, bir demir bıçak, iki kemik saç tokası ve bir bronz sikke bulundu. Buluntuların tamamı, Roma dönemindeki defin gelenekleri hakkında önemli bilgiler sunarken, mezarın tarihlendirilmesinde de kritik rol oynadı.

Araştırmacılar, mezarda bulunan bronz sikkenin Roma İmparatoru Probus dönemine ait olduğunu belirledi. Probus'un M.S. 276-282 yılları arasında hüküm sürmesi sayesinde mezar, M.S. 3. yüzyılın sonlarına tarihlendirildi. Ayrıca bulunan iki kemik saç tokası, mezardaki kişinin kadın olabileceğine işaret ediyor. Ancak uzmanlar, iskelet üzerinde yapılacak antropolojik incelemelerin ardından kişinin yaşı ve cinsiyetiyle ilgili daha net sonuçlara ulaşılacağını belirtiyor.

HADRİANOPOLİS'İN TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Keşfi önemli kılan bir diğer ayrıntı ise mezarda bulunan Pontik Sigillata olarak bilinen kırmızı astarlı seramikler oldu. Roma döneminde Karadeniz havzasında yaygın olarak kullanılan bu kaliteli sofra kapları, Hadrianopolis'in yalnızca bir yerleşim merkezi değil, aynı zamanda Karadeniz kıyıları, Orta Anadolu ve Ege arasında uzanan ticaret yollarının önemli duraklarından biri olduğunu gösteren yeni kanıtlar sunuyor.

Yaklaşık 3 bin 300 yıllık geçmişe sahip olduğu düşünülen Hadrianopolis'in M.Ö. 1300'lü yıllarda Hititler tarafından kurulduğu, daha sonraki dönemlerde ise Roma İmparatorluğu'nun önemli merkezlerinden biri hâline geldiği biliniyor. Son keşif de antik kentin bölgedeki ticari ve kültürel önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, bulunan mezarın bölge arkeolojisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek bunun Hadrianopolis'te ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde belgelenen ilk pithos mezarı olduğunu ifade etti. Çelikbaş'a göre bu bulgu, Roma dönemindeki yerel gömü geleneklerinin anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacak.

Araştırmacılar, mezarda ele geçirilen saç tokaları, seramik kaplar ve diğer mezar hediyelerinin Kuzey Anadolu'daki Roma dönemi cenaze ritüellerine ilişkin mevcut bilgileri yeniden değerlendirmeye yardımcı olacağını düşünüyor. Aynı zamanda bu keşif, Hadrianopolis'in yüzyıllar boyunca ticaret, kültür ve insan hareketliliğinin kesiştiği önemli bir merkez olduğunu destekleyen en yeni arkeolojik bulgular arasında yerini aldı.