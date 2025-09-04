

Fransız basınındaki haberlere göre Limoges şehrindeki Adrien Dubouche Ulusal Müzesi dün gece soyuldu.

Tarihi seramik ürünlerin sergilendiği müzeden 9,5 milyon euro (456 milyon 755 bin lira) değerinde Çin menşeli bir vazo ve iki tabak çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, X'teki açıklamasında polisin hırsızları yakalamak için harekete geçtiğini duyurdu.

Adrien Dubouche Ulusal Müzesi, Antik Çağ'dan günümüze seramik ve porselen tarihinin önemli evrelerini gösteren 18 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor.