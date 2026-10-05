Norveç’in Drammen kenti yakınlarında yaşayan mimar Margit Klev, eşi Arnstein Norheim ve iki çocuğuyla birlikte sıra dışı bir konut projesine imza attı. Aile, kendilerine ait mülkte devasa bir seranın içerisine konumlandırılan özel tasarım bir evde yaşamını sürdürüyor.

Sırbistan merkezli Blic gazetesinin haberine göre proje, dondurucu Norveç kışında dahi aileye yılın her dönemi doğayla temas halinde bulunma imkanı sunuyor. Evin etrafını saran cam sera, hem yapıyı dış etkenlerden koruyor hem de mikroklima alanı yaratarak tarımsal üretime olanak tanıyor. Klev, bu korunaklı alanda üzüm, kayısı, nektarin ve şeftalinin yanı sıra çeşitli aromatik otlar yetiştiriyor ve açık alana aktarılacak fidelerin bakımını üstleniyor.

HAVA SİRKÜLASYONUNA ÖNCELİK VERİLİYOR

Zemin katta yer alan ve bahçe manzarasına açılan mutfak, yemek alanı ve oturma odasıyla birlikte evin temel yaşam alanını oluşturuyor. Yapının üst katlarında ise yatak odaları, çalışma alanları, kütüphane ve cam örtüyle korunan bir çatı terası yer alıyor.

Mülkte sokak ve çevre aydınlatmasının kullanılmaması, gece saatlerinde yapay ışık kirliliğini engelliyor. İngiltere merkezli The Guardian'a değerlendirmelerde bulunan Klev, ortamın tamamen karanlığa bürünmesi sayesinde gökyüzündeki yıldızların şeffaf tavan panellerinden net bir şekilde izlenebildiğini aktardı.

Tasarım aşamasında sıcaklık dengesi ve hava sirkülasyonuna öncelik verilen yapının çatı kısmına, yaz aylarında havalandırmayı sağlamak amacıyla hareketli açıklıklar entegre edildi. İç mekan düzenlemesi ve odaların konumları da yaz mevsiminde oluşabilecek aşırı ısınmanın önüne geçecek şekilde planlandı.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN MÜLK

Çevre dostu sistemlerle donatılan mülk, sürdürülebilir yaşam ilkeleri doğrultusunda işletiliyor. Aile; su ihtiyacını kendi doğal kaynağından karşılarken, elektrik gereksinimini ise alanda bulunan güneş panelleri ve Klev’in babası tarafından kurulan mikro hidroelektrik santrali vasıtasıyla üretiyor.