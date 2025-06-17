TBMM’de 28’inci yasama yılının ikinci dönemi için komisyonlarda başkan, başkan vekili, sözcü ve katip üye seçimi yapıldı. Dijital Mecralar Komisyonu’nda AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın yerine AKP Giresun Milletvekili Nazım Elmas seçilirken; Başkan Vekili AKP Ankara Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Sözcü AKP İstanbul Milletvekili Büşra Peker, Katip Üye ise MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal oldu.

CHP İzmir Milletvekili ve Komisyon üyesi Tuncay Özkan, komisyon başkanının iktidar partisinden, sözcünün ise muhalefet partilerinden seçilmesinin daha demokratik olacağını ifade etti.

Özkan, "Bu Meclis aritmetiği ve bu komisyon oluşumu içerisinde TBMM'deki komisyonların verimli çalışması konusunda eksiğimiz var. Komisyonlar iktidar partisinin arka bahçesi gibi değerlendiriliyor. Biz burada çok kaliteli çalışmalar yürüttük ama bunun demokratik olmasını, eşitlikçi ve katılımcı olmasını sağlamak adına önerimiz gayet basitti. Biz, bizim partimizden olsun da demedik, muhalefet bloku içerisinden olsun dedik" ifadelerini kullandı.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AKP Ordu Milletvekili Mahmut Özer'in yerine ise AKP Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan seçildi.

AKP'YE GEÇTİ KOMİSYON BAŞKANI OLDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın geçici başkanlığında toplanan Anayasa Komisyonu'nda ise 23 Şubat'ta Yeni Yol grubundan AKP'ye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun başkan seçildi.

Diğer komisyonlarda ise mevcut başkanlar yerlerini korudu. Komisyon başkanları şöyle:

Adalet Komisyonu: AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel

Anayasa Komisyonu: AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu: AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu: AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu

Çevre Komisyonu: AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu

Dilekçe Komisyonu: AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık

Dışişleri Komisyonu: AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu

İçişleri Komisyonu: AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu: AKP Osmaniye Milletvekili Derya Yanık

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu: AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş

Millî Savunma Komisyonu: AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar

Plan ve Bütçe Komisyonu: AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş