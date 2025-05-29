AKP’nin yeni anayasa çalışmaları için kurduğu komisyon, hem yapısı hem de üyeleriyle tartışma konusu oldu...

Özellikle hukukçu Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun’un komisyondaki konumu belirsizlik yarattı.

İktidara yakın medyada önce adı geçerken, daha sonra silinmesi kafaları karıştırdı.

İlk olarak Sabah gazetesi, Özbudun’un ismini komisyonda yer alacaklar arasında duyurdu.

Ancak sonrasında çıkan haberlerde bu isim yer almadı, Anadolu Ajansı’nın (AA) komisyon haberi de Özbudun’dan bahsetmedi.

Merhum anayasa hukukçusu Ergun Özbudun’un eşi olan Serap Yazıcı Özbudun’un listeden çıkarılması kulislerde dikkat çeken bir gelişmeydi.

ÖZBUDUN DA VAR

Tartışmalara son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu.

Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 11 kişilik komisyonda Serap Yazıcı Özbudun’un da yer aldığını resmen açıkladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

-Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz. Bundan geri adım yok. Bu sözü sadece biz vermedik.

-Nice konuşanlar oldu ve hepsi “sivil anayasa, sivil anayasa” dediler. Seçim meydanlarında hemen hemen bütün partiler ve liderler milletimize hep yeni anayasa vadetti.

-Peki gelinen bir nokta var mı, yok. Çünkü sözü veriyorlar ama attıkları bir adım yok. Biz bu konuda somut adımlar attığımız gibi hazırlıklarımızı da yaptık. Bu hazırlıklar yeni anayasa konusunda bir altyapı oluşturdu.

-Görevlendirdiğimiz ekip inşallah çok titiz bir çalışma yapacak. Şu an itibarıyla siyasi çıkarların ötesinde, ülkemizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak uzun soluklu bir anayasayı ülkemize kazandırmak istiyoruz.

-Bu konuyla ilgili de 11 arkadaşımızı görevlendirdim. Bayram sonrası inşallah bu çalışmaları başlatacaklar.

-Vesayetçi izlerden arınmış, demokratik meşruiyeti güçlendirecek, hak ve özgürlükleri güvence altına alacak bir metin olsun istiyoruz.

-Mevcut anayasa dili de zaten problemli. Biz bu tür problemleri olan bir anayasa değil, bunlardan arındırılmış sade, anlaşılır, uygulamaya dönük bir anayasa hazırlayalım istiyoruz. Bu hukukçu arkadaşlarımız, mesela Serap Yazıcı Özbudun hocamız gibi isimler zaten anayasa üzerinde çalışması olan kişiler.

-Onlarla birlikte bu çalışmaları yürütelim istiyoruz. Biz iyi niyetliyiz ve karşımızda da hüsnüniyetli bir yaklaşım bekliyoruz. Diyoruz ki “gelin millete verdiğimiz sözü beraberce yerine getirelim.”

-Çünkü anayasa, bir partinin değil, milletin tamamını kapsayan bir toplumsal sözleşme niteliğindedir. Bu yüzden en geniş mutabakatı burada arıyoruz. Maalesef CHP'nin her zamanki “istemezük” yaklaşımı, bu işte de kendini gösterdi.

-Siyaset toplumun tümü etrafında şekillenir. Eğer CHP'de burada uzlaşmacı bir yaklaşım ortaya koyarsa biz onlarla niye çalışmayalım, çalışırız. Ama ne yazık ki böyle bir yaklaşım söz konusu değil.