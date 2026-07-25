Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, eski eşi İdris Aybirdi ile boşanmasının ardından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminin odağına yerleşti. İhanete uğradığını, psikolojik şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini öne süren Işık'ın açıklamalarının ardından adı iddialara karışan oyuncu Seray Kaya da sessizliğini bozdu. Kaya'nın sözlerine ise Işık'tan dikkat çeken bir gönderme geldi.

EVLİLİK KISA SÜRE ÖNCE SONA ERDİ

2019 yılında evlenen Sahra Işık ile İdris Aybirdi, evliliklerinde yaşadıkları sorunları aşmak için bir dönem terapi desteği aldı. Çift, 2025 yılında oğullarını kucaklarına aldıktan sonra geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Boşanma sonrası yaptıkları ortak açıklamada sürecin sevgi ve saygı çerçevesinde tamamlandığını belirtmişlerdi.

"ARTIK SUSMA DEĞİL KONUŞMA VAKTİ"

Boşanmanın ardından sessizliğini bozan Sahra Işık, eski eşinin kendisini aldattığını, psikolojik baskı uyguladığını ve çocuğunu elinden almakla tehdit ettiğini ileri sürdü.

Işık açıklamasında, "Susmaktan yoruldum... Madem devam eden bir psikolojik şiddete, tehdit mesajlarına, çocuğumun benden alınmasıyla tehdit ediliyorum. Artık susma vakti değil konuşma vaktidir. Konuşmaya başlamadan önce uzaklaştırma kararı alacağımı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca eski eşinin, boşanmadan önce "Kızılcık Şerbeti" dizisinde rol alan bir oyuncuyla ilişki yaşadığını iddia eden Işık, sosyal medya hesabından bazı mesajlaşmaları da paylaştı.

İDRİS AYBİRDİ İDDİALARI REDDETTİ

Gündeme gelen iddiaların ardından açıklama yapan İdris Aybirdi ise, Seray Kaya ile evlilik devam ederken bir ilişkisinin bulunmadığını savundu. Aybirdi, "Öncelikle belirtmek isterim ki; karşı tarafla olan evliliğimiz, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde sona ermiştir" diyerek iddiaları reddetti ve üçüncü kişilerin haksız şekilde sürece dahil edilmesini doğru bulmadığını ifade etti.

SERAY KAYA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Adı aşk iddialarına karışan oyuncu Seray Kaya da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Kaya, aldatma haberleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bu konuda sessiz kalma tercihim iddia edilen şeylerin doğru olduğundan değil, konunun hassas olmasından kaynaklanıyor. Ne kendimi ne de ailemi utandıracak bir şey yaptım. Konunun gerçekliğini ispatlayacak her şey bende olmasına rağmen ortada bir çocuk olduğu için sessiz kalmayı tercih ediyorum.”

“Belki de karşı tarafa bazı şeyleri yanlış yansıtılmıştır, bilmiyorum. Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim. Israrla içine dahil edilmeye çalışıyorum. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmayacağım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün; ben ve ailem gerçeği biliyoruz..

"Aile kavramına gerçekten önem veren biriyim. Ne bir aileye, ne de özellikle bir çocuğa zarar verebilecek bir adım atacak karakterde biri değilim. Sahra Hanımla düğünde tanışmıştık ondan sonra hayatımda hiç görmedim. Aynı masalarda oturmadık. Beni sosyal medyada takip edince ben de takibe aldım."

SAHRA IŞIK'TAN DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Seray Kaya'nın açıklamalarının ardından Sahra Işık'tan yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir dizi sahnesi paylaşan Işık, paylaşımına "Gerçeğini bildiğim yalanları dinlerken" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı tarafından Seray Kaya'nın açıklamalarına gönderme olarak yorumlandı.