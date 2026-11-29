Sahra Işık ile yaklaşık 7 yıllık evliliğini noktalayan İdris Aybirdi, boşanmanın ardından oyuncu Seray Kaya ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Ekim ayında aşklarını sosyal medyadan ilan eden çift hakkında bu kez ayrılık iddiası ortaya atıldı.

AŞKLARINI EKİM AYINDA İLAN ETMİŞLERDİ

“Survivor” yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlenmişti. Çift, 12 Haziran 2025'te oğulları Pamir'i kucaklarına almıştı. Yaklaşık yedi yıl süren evlilik, bu yıl sona ermişti.

Boşanmanın ardından Sahra Işık, eski eşinin kendisini “Kızılcık Şerbeti” dizisinin oyuncusu Seray Kaya ile aldattığını öne sürmüş, Aybirdi ise iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

İdris Aybirdi, geçtiğimiz ekim ayında Seray Kaya ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

ÜÇ HAFTA ÖNCE YOLLARINI AYIRDILAR

tv100 Magazin Hattı'ndan İbrahim Savun'un özel haberine göre, İdris Aybirdi ile Seray Kaya ilişkilerini sonlandırdı. Bir süredir birlikte olan çiftin yaklaşık üç hafta önce karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi.