“Kızılcık Şerbeti” dizisindeki performansıyla tanınan Seray Kaya, özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alıyor. Sahra Işık’ın eski eşi İdris Aybirdi ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan oyuncu hakkında bir süredir ayrılık iddiaları ortaya atılıyordu.

Kaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım da bu iddiaların ardından dikkat çekmişti. Oyuncu paylaşımında, “Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim, sandık da değilim” ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞMA PAYLAŞIMI OLARAK YORUMLANDI

Çiftin ilişkisine dair merak sürerken bu kez İdris Aybirdi’den bir paylaşım geldi. Aybirdi, sosyal medya hesabından Seray Kaya’nın fotoğrafını yayımlayarak ayrılık iddialarının ardından barıştıklarını duyurdu.

Aybirdi’nin paylaşımı, çiftin ilişkilerine yeniden devam ettiği şeklinde yorumlandı.