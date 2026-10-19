Magazin dünyasında yıllar önce yaşanan olaylar, yapılan açıklamalarla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor. Seray Sever, Gülben Ergen'le birlikte rol aldığı Dadı dizisinin setinde yaşadıkları bir anıyı paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Ergen'in kendisine yönelik tavrını anlatan Sever'in sözleri, iki ünlü isim arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyip ateşlemeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

“KALK, ORASI BENİM YERİM” DEDİ

Seray Sever, Gülben Ergen'le Dadı dizisinde birlikte çalıştıkları dönemde yaşadığı olayı anlattı. Ergen'in kendisine “Kalk kalk, orası benim yerim” dediğini aktaran Sever, o an verdiği tepkiyi de paylaştı.

Sever, yaşanan diyaloğu şu sözlerle anlattı:

“Gülben Ergen ile Dadı'da benzer olayı yaşadım. Kalk kalk orası benim yerim dedi. Ben de ne diyorsun ya dedim.”

“ASSOLİST TAVRI” YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan olayın kötü niyetle gerçekleştiğini düşünmediğini belirten Seray Sever, Gülben Ergen'in o dönemde assolist tavrını sürdürdüğünü düşündüğünü dile getirdi.

Sever, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bence kötü niyetle yapmadı ama assolist tavrı, sitcom oyunculuğuna daha girememiş. Niye kalkıyorum dedim? Kal gelmişti.”

Yıllar önce yaşanan set anısını yeniden gündeme taşıyan Sever'in sözlerinin ardından gözler Gülben Ergen'in konuya ilişkin olası açıklamasına çevrildi.