Ticaret Bakanlığına bağlı 19 serbest bölgeden ocak-temmuz döneminde yapılan ihracat, yüzde 6,9 artışla, 7,7 milyar dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, temmuzda tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı belirtilerek, serbest bölgelerden ihracatın temmuzda yüzde 11,3 artışla 1 milyar 152 milyon dolara yükseldiği ve 1 milyar dolar barajının üstündeki seyrini koruduğu vurgulandı.

Ocak-temmuz döneminde yüzde 160,9'a ulaşan ve temmuzda yüzde 152,5 olarak gerçekleşen serbest bölgelerden ihracatın ithalatı karşılama oranlarına da dikkat çekilen açıklamada, bu oranlarla 19 serbest bölgenin net ihracatçı yapısını ve küresel rekabetçiliğini güçlendirdiğinin altı çizildi.

YÜKSEK TEKNOLOJİNİN PAYI ARTTI

Açıklamada, ocak-temmuz döneminde, serbest bölgelerden toplam satışlar içinde ihracatın payının yüzde 76,8'e yükselerek, tüm zamanların en yüksek 7 aylık seviyesine ulaştığı ifade edildi ve şu bilgiler paylaşıldı:

"2026 yılı ilk 7 ayında serbest bölgelerin ihracat portföyünün teknolojik niteliği güçlenmeye devam etti. Serbest bölgelerin toplam ihracatında orta-ileri teknoloji (yüzde 50,4) ve yüksek teknoloji (yüzde 7) sınıfındaki ürünlerin payı yüzde 57,4'e ulaştı. Bu durum Türkiye'nin katma değerli ihracat hedeflerine doğrudan katkı sağladı."

87 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Açıklamada, söz konusu 7 aylık dönemde 19 serbest bölgede 474'ü yabancı olmak üzere 1934 kullanıcı firmanın faaliyet gösterdiği ifade edilerek, bu firmaların 87 bin 655 kişiye doğrudan istihdam sağladığına dikkat çekildi.

Tahsis edilen 2 bin 795 faaliyet ruhsatının 2 bin 97'sinin yerli, 698'inin yabancı kullanıcılara verildiği bildirilen açıklamada, üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içerisindeki payının geçen yıla göre artarak yüzde 44,6'ya yükseldiği belirtildi.

Serbest bölgelerin ihracat performansına da değinilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Ege Serbest Bölgesi, ocak-temmuz döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre 132,2 milyon dolar (yüzde 7,2) artırarak 1 milyar 963 milyon dolara yükseltirken, serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 25,5'ini tek başına gerçekleştirdi. Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 32,7 artırarak 1 milyar 205 milyon dolara çıkardı. Antalya Serbest Bölgesi, temmuzda ihracatını yüzde 227,2 artırarak 115,1 milyon dolara, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 40,2 artışla 447 milyon dolara çıkardı."

6 ADET SERBEST BÖLGENİN İHRACATI YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE ARTTI

Açıklamada, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin, 7 ayda ihracatını yüzde 32,3 artırarak 341 milyon dolara ulaştırdığının altını çizilerek, başta Batı Anadolu, Trabzon ve Antalya Serbest bölgeleri olmak üzere, 6 serbest bölgenin ihracatında yüzde 10 ve üzerinde artış olduğuna işaret edildi.

Ege Serbest Bölgesi'nin, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 3,73 milyar dolar hacme ulaşarak serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin yüzde 22'sini tek başına gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Adana-Yumurtalık, Batı Anadolu, Gaziantep ve Trabzon Serbest bölgelerinde 4 ticaret yönünün tamamında artış gerçekleşerek adı geçen serbest bölgelerin ticaret hacimlerindeki büyüme dikkati çekti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusundaki, 'Ticaretin Yüzyılı' hedeflerimiz çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin güvenli ve stratejik coğrafi konumu sayesinde serbest bölgelerimizin teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime dayalı stratejik ihracat üslerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."