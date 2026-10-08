Olay, 5 Ekim günü saat 03.15 sıralarında Konak ilçesi Mersinli Mahallesi 2822 Sokak'ta meydana geldi. Bir iş yeri ile önünde park halinde bulunan araç, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. ŞÜPHELİLERİN ÖRGÜT BAĞLANTISI BELİRLENDİ Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, kundaklama olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelilerin "Sercan Sayal" organize suç örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adresleri belirlenerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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