Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ocak ayındaki transfer planlarını açıkladı. Fotomaç'ın haberine göre; Adalı, Vincenzo Italiano'nun çok istediği Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Joe Willock'u ocak ayında kadroya katacaklarını söyledi.

"SÜLALESİNİ İSTANBUL'A GETİRDİM"

Adalı, "Yazın alamadığımız oyuncular oldu. Hocamız Willock'u istedi. İlk günden beri Willock, Willock… Kimse bilmiyor ama Willock'un sülalesini aldım İstanbul'a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi." dedi.

"OCAK'TA İMZA ATACAĞIM"

Adalı, "Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Hakikaten de ihtiyacımız var orada. Rangers'da oynayan Nicolas Raskin'i de almak istedik." ifadelerini kullandı.

"GEREKENİ YAPARIZ"

Beşiktaş Başkanı Adalı, "Hocamız önceliği orta sahaya verdi. Eldeki oyuncuların yeterli olacağını ifade etmesi üzerine sol stoper almadık. Ara transferde ihtiyaçlarımızı yeniden değerlendirerek gerekeni yaparız." açıklamasında bulundu.