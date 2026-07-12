Slovakya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı. Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki akşam antrenmanını başkan Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Toygun Batallı, Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu ile futbol direktörü Önder Özen tribünden izledi.

ADALI VE ITALİANO GÖRÜŞTÜ

Slovakya'ya bugün gelen başkan Adalı, idman öncesinde taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Serdal Adalı, İtalyan teknik adam Italiano ile de saha kenarında kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

İDMAN 1 SAAT SÜRDÜ

Siyah-beyazlı az sayıdaki taraftarın da takip ettiği antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktiksel çalışmalarla noktalandı. Antrenmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular da taraftarlara imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.