A Spor canlı yayınında Türk futbolundaki hakem yönetimi ve VAR kararlarını sert sözlerle eleştiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, şöyle konuştu:

"Mevcut MHK ile niye bu kadar zorluyorlar anlamış değilim. Federasyon yurt dışından hakem hocası getirdi. Her maçtan sonra hakem konuşmaktan memnun değiliz. VAR bize maalesef yok. Beşiktaş'a karşı bir güç kullanılıyor fikri oluştu bizde artık. Bunu denemesinler. Bu şekilde gidersek hakim olamayacağımız olaylar olur. Sonra oturur hep beraber üzülürüz."

KİLİT TRANSFERLERİN PERDE ARKASI

Teknik direktör Italiano’nun göreve gelişiyle transfer sürecinin ivme kazandığını belirten Serdal Adalı, dünya yıldızlarının imza süreçlerine ve ocak ayı planlarına dair detayları paylaştı:

"İtaliano hocanın bizde olması Vlahovic transferinde muazzam bir avantaj oldu. Listede Vlahovic'in ismini görünce zaman alacağını düşündü. Dusan'a teklif vermeyen kulüp kalmadı, Juventus son haftaya kadar masadaydı ama sonuçlandırdık."

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIMI ANLADILAR"

"Trossard için geçen sene de son dakikaya kadar uğraşmıştık. Arsenal artık bu sene bu işin peşini bırakmayacağımı anladı.

Raskin'i üç transfer dönemidir istedik ancak her seferinde son anda bir sorun çıktı. Son gün maçı vardı ve oynatıldı, zaman yetmedi."

"OCAK AYI LİSTEMİZ HAZIR"

"Ocak ayı için Italiano ile yeniden bir toplantı yaptık. Çalışmalarımız durmadı, listelerimiz hazır."

Kulübün mali yapısındaki radikal iyileşmeye dikkat çeken Adalı, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma noktasına geldiklerini vurguladı:

"Başkan olduğumda Bankalar Birliği’ne yaklaşık 120-130 milyon euro borcumuz vardı. Şu an bu borç 52 milyon euro seviyesinde. Ödediğimiz 80 milyon euronun yarısı Rahmi Bey’in sponsor desteğiyle, diğer yarısı ise yönetimimiz tarafından karşılandı. Şu an istersek Bankalar Birliği’nden çıkabiliriz. Ayrıca Hüseyin Yücel ile olan hesabı kapattık. Kira ve tribün isim hakkı anlaşmalarıyla 20 milyon euroluk borç yükünü sıfırladık."

HAPOEL MAÇI GÜRCİSTAN'DA

Siyah-beyazlı camiayı ilgilendiren diğer kritik konularda da bilgi veren Başkan Adalı, öne çıkan başlıkları şöyle sıraladı:

"Tüpraş Stadyumu'nun Kuzey ve Güney tribünlerinde toplam 4.500 kişilik kapasite artışı yapıyoruz. Yeni koltuklar kasım ayı sonuna kadar hazır olacak."

"Hapoel Beer-Sheva maçını büyük ihtimalle Gürcistan'ın Batum şehrinde, seyircili olarak oynayacağız."

"Basketbolda çalmadığımız kapı kalmadı ancak camiamızdan yeterli desteği göremiyoruz. Rahmi Bey dışında bu işe ciddi destek veren olmadı."