Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaz transfer döneminde yapılan işlemlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Adalı, transferlerin ekonomik koşullara göre şekillendiğini vurgulayarak, "Bu sezon bizi zorlayan bir transfer olmadı. Zorlu transfer, ne kadar para verdiğinize bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Adalı, oyuncu ve kulüp arasındaki fiyat farkının transfer sürecini zorlaştırdığını belirterek, "Kulüp 5 istiyorsa verir, oyuncuyu alırsınız. Oyuncu 3 istiyorsa verir, alırsınız. Ancak 5 isteyene 2,5 verirseniz tabii ki zorlanırsınız." dedi.

Beşiktaş'ın bu sezon yaptığı transferlerin çoğunu, beklenen rakamların altında tamamladığını ifade eden Adalı, "Üstelik bu transferlerin tamamı yalnızca bir ay içinde yapıldı." açıklamasında bulundu.

TRANSFERLERİ DEĞERLENDİRDİ

Serdal Adalı, kulübün yaptığı bazı transferlere ilişkin de görüşlerini paylaştı. Salih Özcan'ın performansına dair değerlendirmede bulunan Adalı, "Salih Özcan'ın nasıl bir performans göstereceğini zaten biliyordum. Dortmund'da bulunan bir futbolcunun kötü olması çok zor." dedi.

GALATASARAY'A OLAY GÖNDERME

Adalı, Galatasaray'ın transfer harcamalarına da gönderme yaparak, "Ödenen bonservisler nedeniyle Allah Galatasaray'a sabır versin." yorumunu yaptı.