Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor'a konuştu. Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

''Adli süreç devam ediyor. Adli süreç devam ederken bu konu hakkında konuşmamız ne kadar doğru bilmiyorum ama bazı şeyler konuşulmalı.''

TÜRK FUTBOLU İÇİN İSTİYORUM

''Şu anda 7-8 kişi sorgulanıyor. İlk gün de söyledim, önceliğim Beşiktaş. Ben kendi kulübüm için değil, Türk futbolu için istiyorum. Konu adli mercilerde. Canı gönülden gereğinin yapılacağına inanıyorum. Bu iş bugünden yarına bitecek gibi görünmüyor. Pazartesi herkes müsait olursa bir araya geleceğiz.''

LİGLER ERTELENSİN

"Kulüpler Birliği olarak masaya yatırmamız lazım. Bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorum. İnsanların kulağına hiç hoş gelmeyecek ama şu milli aradan sonra, her şey yerli yerine oturana kadar gerekirse 2 hafta ligler ertelensin. Bu kadar bir şeye başlandı, komple ne yapılacaksa, temizlenecekse yapılsın ve bir daha üstüne konuşmayalım."

TÜRK FUTBOLU NEFES ALIR

"Kulüplerin illaki önerisi oluyor. Önerilerin yarısı gerçekleşiyor, yarısı gerçekleşmiyor. Nihayetinde TFF yönetimi seçiyoruz. MHK bağımsız diyoruz ama gördüğümüz tapeler gösteriyor ki çok bağımsız hali yokmuş. 6 aydır 1 senedir söylüyoruz, çıktı ortaya. Mevcut durum nasıl aksiyon alacak, onu bir görmemiz lazım. Koskoca Türkiye, merak edilmesin, 3 hafta içinde üstesinden gelinir. Ortak akılla beraber irade ortaya konsun. İrade ortaya konmuş vaziyette. Adalet Bakanımız düşüncelerini anlatan çok güzel bir tweet paylaştı. İnşallah sonuna kadar gider ve Türk futbolu nefes alır. Hiçbirimizin, ben de dahil futbolun haricinde neşemiz, zevkimiz yok."

HAKAN DALTABAN İÇİN AÇIKLAMA

''Hakan Başkan bizde, yanından merak bile etmez. Savcılığın işi yapacağı işi federasyon yapmış biraz.''