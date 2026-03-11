Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi öncesinde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Galatasaray derbisi sonrasında TFF'ye yaptıkları başvuruların yanıtlanmadığını belirten Adalı, VAR'daki Portekizli heyetin yapacağı açıklamaya da göndermede bulundu.

Serdal Adalı, kayıtları istediklerini ifade ederek "TFF'den şu ana kadar bize geri dönüş olmadı. İlk defa olan bir şey değil. Bundan önce de TFF'ye müracaatlarımızda daha önce de söylediğim konular var, onlarda da bir geri dönüş olmadı. Ölü taklidi yapıyorlar denir ya, o şekilde bekliyoruz. 2 tane Portekizli VAR'daki arkadaşlar TRT'de herhalde programa çıkacaklarmış. 1.5 sene genç arkadaşları eğitemediyse televizyona çıkıp elin Portekizlilerinin savunma yapmalarına hiç de gerek yok. Bu işler bana komik gelir. MHK Başkanı çıkıp açıklasın. Biz zor bir şey istemedik ki, biz sadece koridordaki kameraların kayıtlarını istedik. Çok zor bir şey değil. İstediğimiz bir kamera görüntüsü. Çok da öyle televizyonlara çıkıp, buraya müdahale ediliyor, edilmiyor gibi izah vermende şey yok, gereği yok. Bana göre bu suçluluk psikolojisi. Çıksınlar bakalım ne söyleyecekler. İstediğimiz sadece koridorların kamera görüntüsü. Efendiliğimizi bozmadık şu ana kadar, bugüne kadar da TFF'ye benim ve benim yönetim kurulum kadar yardımcı olan hiçbir yönetim kurulu yoktur, camiada yoktur. Onlardan istediğimiz basit bir görüntüydü ama geri dönüş olmadı.'' dedi.

'30 TANE HAKEM BULAMIYORSAK YAZIKLAR OLSUN'

Hakemlerin yeterliliği ile ilgili de konuşan Adalı "MHK'nin bu mevcut yapıyla, başkanla başarılı olma ihtimali ben 1, 1.5 senedir dönüp aynı şeyi söylüyorum. Yine aynısını söyleyeceğim. Çok iyi bir insan, eğitmen ve asker olabilir ama bu işi yapamıyor. İbrahim başkanın da ısrar etmesini hem anlıyorum hem de birazcık fazla gereksiz buluyorum. Her başkan ekibindeki yöneticisine sahip çıkar ama bu öyle bir şey değil. Bu hem federasyona hem de Türk futboluna zarar veriyor. 1.5 senedir bir hakem organizasyonu düzelmez mi. 80 milyonluk Türkiye'de biz 30 tane hakemi bulamıyorsak bize yazıklar olsun.'' dedi.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Yabancı VAR talebi konusunda Galatasaray'ın sene başında olumsuz yaklaşım sergilediğini belirten Serdal Adalı "Galatasaray'ın da böyle bir yabancı VAR talebi varmış. Keşke Galatasaray 2 ay önce gündeme getirdiğimizde onlarda destek verip bugün bu konuşmaları yapmamıza fırsat vermeselerdi. Ama Türkiye'de maalesef kulüpler canları yanması ihtimali olduğu zaman bazı şeyleri gündeme getiriyorlar. MHK'den sadece biz şikayetçi değiliz. Ben buradan federasyon başkanımıza çağrı yapıyorum. 18 tane kulübün başkanını çağırsın, herkesin eline bir zarf versin ve gizli bir oylama yaptırsın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacak. Kulüpler konuşamıyor, kulüpler kendileriyle ilgili sıkıntıları, problemleri var, daha da kötüye gideriz mi diyen var. Ben sayın federasyon başkanımızdan rica ediyorum. Toplasın 18 tane kulüp başkanını, birer tane zarf versin ve gizli oylama yapsın. Çıkacak sonucu hep beraber görelim." değerlendirmesinde bulundu.