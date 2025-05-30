Her şey Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un “Rafa Silva, bu sezonun en iyi isimlerinden biri. Geçen sene nisan ayından itibaren ilgilendik” sözleriyle başladı. SÖZCÜ, Portekizli yıldızın Beşiktaş’ta maaş sıkıntısı yaşadığını ve Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğunu yazınca gündem değişti.

Başkan Serdal Adalı, Galatasaray’ın Portekizli yıldızı transfer etme planına çarpıcı bir cevap verdi. Adalı, Rafa’yı isteyenlere adres gösterip, “Rafa’nın uzun kollu formaları satılık. Yakın zamanda oyuncuyla ilgilenen kulüplerin birçok şubesi bulunan Kartal Yuvaları’na gitmelerini tavsiye ederim” dedi.

Adalı, “Rafa için kulüpler, Beşiktaş’la iletişime geçmeden mağazaları arayıp, uzun kollu forma için bilgi alabilirler. Kartal Yuvaları’nda yeni sezon ürünleri yakın zamanda çıkacak. Uzun kollu Rafa formaları da transfer dönemi biter bitmez eylül ayında satışa çıkacak” diye konuştu.